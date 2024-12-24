Мирзиёев позвонил Алиеву — о чем говорили лидеры

«24 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву».
Мирзиёев поздравил Алиева с днем рождения, пожелав ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Главе Азербайджана 24 декабря исполнилось 63 года.
Азербайджанский лидер поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
«В ходе телефонного разговора был отмечен вклад взаимных визитов на высоком уровне и регулярных контактов в развитие двусторонних отношений, подчеркнуто, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в этом году сыграл особую роль в деле дальнейшего укрепления сотрудничества. Было отмечено, что подписанный в ходе этого визита Договор о союзнических отношениях продемонстрировал, что двусторонние отношения находятся на пике».
Главы двух государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества, будущих контактах и вопросах, представляющих взаимный интерес.