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Мирзиёев позвонил Алиеву — о чем говорили лидеры

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев позвонил своему азербайджанскому коллеге, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

«24 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву».

говорится в сообщении.

Мирзиёев поздравил Алиева с днем рождения, пожелав ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. Главе Азербайджана 24 декабря исполнилось 63 года.

Азербайджанский лидер поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

«В ходе телефонного разговора был отмечен вклад взаимных визитов на высоком уровне и регулярных контактов в развитие двусторонних отношений, подчеркнуто, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в этом году сыграл особую роль в деле дальнейшего укрепления сотрудничества. Было отмечено, что подписанный в ходе этого визита Договор о союзнических отношениях продемонстрировал, что двусторонние отношения находятся на пике».

говорится в сообщении.

Главы двух государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества, будущих контактах и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Шавкат Мирзиеев