«Крым Зеленскому не по зубам»: Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе

«(Владимир) Зеленский уже публично признал, что физически они (ВСУ — ред.) не могут взять Крым вооруженным путем. Уверен, что Зеленский так думает, потому что он понимает реалии: ни Крым, ни Донбасс ему не по зубам. Но если противник в публичном поле начинает высказывать какие-то вещи, значит, он может сделать наоборот или готовит какие-то провокации. Кто бы что ни заявлял, расслабляться нельзя», — подчеркнул руководитель региона.