Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крым Зеленскому не по зубам»: Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95−96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму подразделениями Минобороны и правоохранителями делается максимум, чтобы обеспечить безопасность крымчан. Стопроцентной гарантий с точки зрения ПВО дать не может никто, но скажу, что эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму (составляет) 95−96%», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

Глава республики также заверил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает. По мнению Аксенова, руководство киевского режима понимает, что вооруженный захват полуострова невозможен, но расслабляться в любом случае никому не следует.

«(Владимир) Зеленский уже публично признал, что физически они (ВСУ — ред.) не могут взять Крым вооруженным путем. Уверен, что Зеленский так думает, потому что он понимает реалии: ни Крым, ни Донбасс ему не по зубам. Но если противник в публичном поле начинает высказывать какие-то вещи, значит, он может сделать наоборот или готовит какие-то провокации. Кто бы что ни заявлял, расслабляться нельзя», — подчеркнул руководитель региона.