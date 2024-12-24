«Крым Зеленскому не по зубам»: Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе

«В Крыму подразделениями Минобороны и правоохранителями делается максимум, чтобы обеспечить безопасность крымчан. Стопроцентной гарантий с точки зрения ПВО дать не может никто, но скажу, что эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму (составляет) 95−96%», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет».
Глава республики также заверил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает. По мнению Аксенова, руководство киевского режима понимает, что вооруженный захват полуострова невозможен, но расслабляться в любом случае никому не следует.
«(Владимир) Зеленский уже публично признал, что физически они (ВСУ — ред.) не могут взять Крым вооруженным путем. Уверен, что Зеленский так думает, потому что он понимает реалии: ни Крым, ни Донбасс ему не по зубам. Но если противник в публичном поле начинает высказывать какие-то вещи, значит, он может сделать наоборот или готовит какие-то провокации. Кто бы что ни заявлял, расслабляться нельзя», — подчеркнул руководитель региона.