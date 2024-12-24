Губернатор Волгоградской области назначил трех новых глав комитетов

В администрации Волгоградской области 24 декабря сообщили о кадровых назначениях. Губернатор Андрей Бочаров определил трех новых чиновников вместо отправленных накануне в отставку председателей комитетов культуры, строительства и госжилнадзора. Все трое работать пока будут с приставкой врио.