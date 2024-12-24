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Губернатор Волгоградской области назначил трех новых глав комитетов

Новые председатели в облстрое, ГЖИ и облкомкультуры.

В администрации Волгоградской области 24 декабря сообщили о кадровых назначениях. Губернатор Андрей Бочаров определил трех новых чиновников вместо отправленных накануне в отставку председателей комитетов культуры, строительства и госжилнадзора. Все трое работать пока будут с приставкой врио.

Так, комитет строительства возглавит Евгений Панкин. До этого он был заместителем главы Волгограда, руководителем облстроя, инспекции госстройнадзора, управления капитального строительства.

Руководить ГЖИ будет Сергей Сивоконь, поменявший в последние годы множество руководящих должностей.

Председателем комитета культуры стала Светлана Сафронова. До этого она занимала должность заместителя ведомства, ранее возглавляла Горьковку, работала в ВолГУ.