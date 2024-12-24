Об этом он рассказал во время брифинга.
«Прослеживается чёткая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании», — указал Ртищев.
Как пример представитель Минобороны России привёл жёлтую лихорадку, оспу обезьян, а также лихорадку долины Рифт, вспышка которой произошла в Каире на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США.
Ранее Ртищев заявил, что американские власти рассматривают африканский регион как природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний препаратов.