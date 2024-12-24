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МО России: болезни в сфере внимания Пентагона становятся пандемиями

Замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что заболевания, к которым проявляют интерес американские военные, в итоге становятся пандемиями.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он рассказал во время брифинга.

«Прослеживается чёткая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании», — указал Ртищев.

Как пример представитель Минобороны России привёл жёлтую лихорадку, оспу обезьян, а также лихорадку долины Рифт, вспышка которой произошла в Каире на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США.

Ранее Ртищев заявил, что американские власти рассматривают африканский регион как природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний препаратов.