Совмин одобрил проект международной техпомощи в связи с мигрантами

Польша, Латвия и Литва в 2021-м сообщали о том, что число задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью выросло. Они обвинили Минск в создании миграционного кризиса. В тоже время пограничники этих стран в нарушение собственных норм ЕС широко применяют жесткие меры борьбы с мигрантами — вплоть до физического воздействия.