Совмин одобрил проект международной техпомощи в связи с мигрантами

Документ был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале во вторник.
«Совет Министров Республики Беларусь постановляет: одобрить на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь (протокол от 19 ноября 2024 г. № 31/225−1176пр) проект международной технической помощи “Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в связи с возможным увеличением случаев прибытия мигрантов на границу”, — говорится в сообщении.
Координацию и контроль за реализацией проекта, который указан в первом пункте документа, обеспечивает Госпогранкомитет.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.
Мигранты на границе
Польша, Латвия и Литва в 2021-м сообщали о том, что число задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью выросло. Они обвинили Минск в создании миграционного кризиса. В тоже время пограничники этих стран в нарушение собственных норм ЕС широко применяют жесткие меры борьбы с мигрантами — вплоть до физического воздействия.
Беларусь данные обвинения категорически отрицает. Погранслужба регулярно фиксирует факты насильственного выдворения мигрантов на территорию Беларуси, случаи обнаружения тел беженцев, которые пострадали от действий сопредельных стран.
Советник постпредства Беларуси при организациях ООН в Вене Вадим Пахомчик ранее заявлял, что меры, которые предпринимает Минск для снижения числа нелегальных мигрантов, стремящихся через республику попасть в страны Евросоюза, имеют эффект — поток уменьшился до уровня ниже показателя 2020 года.
Он также констатировал, что Минск не в состоянии «оказывать помощь странам Евросоюза» в полном объеме в вопросе защиты от потока мигрантов, как это было ранее. Решать эту проблему, подчеркнул дипломат, можно исключительно комплексными усилиями и путем сотрудничества всех вовлеченных субъектов.