Орлов: «Сегодня очереди для дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет нет»

По словам господина Орлова, в Екатеринбурге работают 457 детский садов. «Сегодня очереди для дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет нет, как в принципе и с нулевого возраста — ясельных групп достаточно много сделали. Тем не менее, эта работа продолжается. В следующем году будут завершены начатые в этом году работы по реконструкции детских садиков по ул. Шейкмана, ул. Мира, 38а, ул. Мира, 40а, и дальше в этом направлении работа будет продолжена», — прокомментировал он.