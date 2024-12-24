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Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти

КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с 24 декабря является узурпатором власти в стране по причине фальсификации выборов, заявил экс-премьер республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.

Источник: © РИА Новости

Санду во вторник должна принести присягу и официально вступить в должность президента Молдавии.

«Сегодня, 24 декабря 2024 года, последний день действия законного мандата президента Санду. C сегодняшнего дня эта ставленница Сороса не является больше президентом, она является узурпатором государственной власти по причине фальсификации выборов», — написал Кику на своей странице в соцсети Facebook*.

Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию «Действие и солидарность» (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок «Победа» отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул также выразила протест, заявив о невыполнении законодательных процедур, таких как подписание указа о её назначении.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.