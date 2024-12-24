Нового главу выбрали в Коркинском округе после массовых волнений из-за убийства таксистки

По итогам конкурса на пост главы округа претендовали три человека: врио главы Александр Орёл, советник главы Ирина Тишина и начальник управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев.
Александра Орла назначили исполняющим обязанности главы Коркинского муниципального округа 31 октября после отставки Натальи Лощининой. Для этого он уволился с поста главы Ленинского района Челябинска.
Наталья Лощинина покинула пост после волнений, случившихся в городе из-за убийства цыганами таксистки, матери двоих детей Елены Сарафановой. Её тело с ножевыми ранениями обнаружили вечером 23 октября. Подозреваемым в преступлении оказался 17-летний подросток, его задержали.
Преступление спровоцировало волнения местных жителей. На улицы с требованием наказать виновных вышли около 150 человек. Во время беспорядков пострадали два человека. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего по людям. Начальник областного главка МВД Сергей Космачёв отстранил от работы руководителя коркинской полиции.
В декабре стало известно о задержании бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Челябинской области Сергея Федерягина. Его обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, в 2021—2023 годах он систематически получал через посредника от учредителя фармацевтической организации взятки на общую сумму не менее 700 тысяч рублей. За это обвиняемый не принимал меры, чтобы пресечь незаконную продажу наркоманам рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек Коркино.