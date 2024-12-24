Нового главу выбрали в Коркинском округе после массовых волнений из-за убийства таксистки

В декабре стало известно о задержании бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Челябинской области Сергея Федерягина. Его обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, в 2021—2023 годах он систематически получал через посредника от учредителя фармацевтической организации взятки на общую сумму не менее 700 тысяч рублей. За это обвиняемый не принимал меры, чтобы пресечь незаконную продажу наркоманам рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек Коркино.