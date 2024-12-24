Израиль будет добиваться признания хуситов террористами в Европе

О том, что израильский МИД развернет активную деятельность в европейских странах по предоставлению доказательств, что хуситы — террористы, сообщает газета Jerusalem Post.
«Хуситы представляют угрозу не только для Израиля, но и для региона, и для всего мира. (…) Самый простой и необходимый шаг — объявить их террористической организацией», — цитирует Саара «Интерфакс».
Хуситы из Йемена участвуют в военном противостоянии с Израилем, поддерживая ХАМАС. 7 октября 2023 года ХАМАС напал на израильское государство, в ответ стартовала военная операция против палестинского движения. Йеменские хуситы неоднократно обстреливали территорию Израиля и атаковали морские суда.
24 декабря ЦАХАЛ нейтрализовал ракету, выпущенную со стороны Йемена в сторону центральных районов Израиля. В центральных и южных районах страны сработали сирены противовоздушной обороны. Пострадавших в результате обстрела не было.
23 декабря хуситы направили на Ашкелон и Тель-Авив два БПЛА. 21 декабря из Йемена в Тель-Авив запустили баллистическую ракету. Она взорвалась над общественным парком. При обстреле пострадали 16 человек. Хуситы взяли ответственность за удар на себя и заявили, что теперь владеют вооружением, которое позволит им обстреливать крупные города Израиля.