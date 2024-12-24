Израиль будет добиваться признания хуситов террористами в Европе

23 декабря хуситы направили на Ашкелон и Тель-Авив два БПЛА. 21 декабря из Йемена в Тель-Авив запустили баллистическую ракету. Она взорвалась над общественным парком. При обстреле пострадали 16 человек. Хуситы взяли ответственность за удар на себя и заявили, что теперь владеют вооружением, которое позволит им обстреливать крупные города Израиля.