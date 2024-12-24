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В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch.

Источник: © РИА Новости

«Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, сохраняя при этом высокую маневренность, — считается, что это практически исключает какую бы то ни было возможность перехвата», — говорится в материале.

Выступавший вместе с ним глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо заявлял, что Россия, по данным американских военных, за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард».

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев 17 декабря сообщил, что в России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник». Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник».