В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса

«Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, сохраняя при этом высокую маневренность, — считается, что это практически исключает какую бы то ни было возможность перехвата», — говорится в материале.
Выступавший вместе с ним глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо заявлял, что Россия, по данным американских военных, за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард».
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев 17 декабря сообщил, что в России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник». Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник».