В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев 17 декабря сообщил, что в России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник». Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник».