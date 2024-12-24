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Четыре кодекса примет казахстанский парламент в 2025 году

АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Сенат Казахстана с начала этого года принял 28 законов, 5 из которых были инициированы депутатами. Об этом председатель верхней палаты казахстанского парламента сообщил на аудиенции у президента страны, сообщает Акорда.

Источник: Sputnik.kz

С начала третьей сессии парламентом Казахстана принято 28 законов, пять из которых были инициированы депутатами. Ряд законов принят в рамках реализации посланий и поручений президента. В их числе законы, касающиеся вопросов жилищной политики, образования, защиты прав ребенка, образовательной накопительной системы, биржевой торговли и предпринимательства, судебной системы и противодействия наркотрафику.

Сегодня на рассмотрении законотворцев находятся законопроекты, с инициативой который выступили сами сенаторы. Упомянутые проекты законов направлены на регулирование защиты прав трудящихся, сферы креативных индустрий, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий.

Кроме того, в планах на следующий год — рассмотрение Бюджетного, Строительного, Водного и Налогового кодексов, а также законов «Об особом статусе города Туркестана» и «О защите прав потребителей».

С начала года Сенатом проведено около 50 мероприятий, в правительство сенаторы направили 67 депутатских запросов, а в рамках межпарламентского сотрудничества проведено более 40 международных встреч.