Четыре кодекса примет казахстанский парламент в 2025 году

С начала третьей сессии парламентом Казахстана принято 28 законов, пять из которых были инициированы депутатами. Ряд законов принят в рамках реализации посланий и поручений президента. В их числе законы, касающиеся вопросов жилищной политики, образования, защиты прав ребенка, образовательной накопительной системы, биржевой торговли и предпринимательства, судебной системы и противодействия наркотрафику.