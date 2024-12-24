После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести «мелкие правки».