Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы — Аксенов

«Независимо от того, какая ситуация будет складываться и будут ли сейчас достигнуты какие-то договоренности (по Украине — ред.) или не будут, я думаю, что в ближайшие лет десять меры безопасности ослаблены не будут», — сказал он в эфире телеканала «Миллет».