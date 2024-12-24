Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы — Аксенов

«Независимо от того, какая ситуация будет складываться и будут ли сейчас достигнуты какие-то договоренности (по Украине — ред.) или не будут, я думаю, что в ближайшие лет десять меры безопасности ослаблены не будут», — сказал он в эфире телеканала «Миллет».
Аксенов выразил уверенность, что как бы ни завершился конфликт на Украине, противники России «не успокоятся и, декларируя в публичном поле одно, за спиной будут делать другое».
«По мерам безопасности не могу тут ничем обрадовать ни гостей, ни крымчан с точки зрения того, что они будут ослаблены. В ближайшие несколько лет это маловероятно, независимо от результата прохождения переговорного процесса или других каких-то решений».
В Крыму с 5 февраля 2023 года действует «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.