Пенсии работающих пенсионеров повысят в Нижегородской области в 2025 году

Повышение обеспечат всем получателям пенсий вне зависимости от наличия у них оплачиваемой работы. При этом рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться и тех, кто уже уволился. В нижегородском СФР напомнили, что ранее пенсионеру была доступна индексации только после ухода с работы. Теперь социальный фонд начнет проводить ее независимо от этого.