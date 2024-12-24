Пенсии работающих пенсионеров повысят в Нижегородской области в 2025 году

Пенсии работающих нижегородских пенсионеров будут проиндексированы в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.
Повышение обеспечат всем получателям пенсий вне зависимости от наличия у них оплачиваемой работы. При этом рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться и тех, кто уже уволился. В нижегородском СФР напомнили, что ранее пенсионеру была доступна индексации только после ухода с работы. Теперь социальный фонд начнет проводить ее независимо от этого.
Главной особенностью механизма специалисты назвали применение индексации не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды труда.
«Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером», — объяснили в нижегородском ОСФР.
Индексация для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию, по инвалидности и по потере кормильца.
«Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится августовское повышение выплат», — уточнили специалисты.
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