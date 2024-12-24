Губернатор Алексей Беспрозванных выступит с посланием, смотреть можно в прямом эфире

Во вторник, в 11:00 губернатор Алексей Беспрозванных выступит с посланием перед областным Заксобранием. Он планирует рассказать о направлениях работы власти на ближайшие 5 лет. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале накануне выступления.