Губернатор Алексей Беспрозванных выступит с посланием, смотреть можно в прямом эфире

Во вторник, в 11:00 губернатор Алексей Беспрозванных выступит с посланием перед областным Заксобранием. Он планирует рассказать о направлениях работы власти на ближайшие 5 лет. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале накануне выступления.
«Смысл нашей работы — человек, житель Калининградской области. И мы должны обеспечить безопасность, оказать поддержку, создать комфортную среду для жизни», — отметил губернатор.
Трансляцию обещают в телеграм-канале главы региона и в соцсетях правительства Калининградской области.