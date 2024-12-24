Евросоюз испытывает тревогу из-за визитов Фицо и Орбана в Москву

В статье также упоминается визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию.
«Увеличение связей с Путиным вызывает беспокойство в Европейском союзе. Недавний визит Фицо в Москву, особенно на фоне спора с Киевом о возможном прекращении транзита российского газа, создал определенное напряжение в ЕС», — отмечает издание.
Напомним, что Роберт Фицо посетил Россию с официальным визитом для встречи с Владимиром Путиным 22 декабря. Переговоры проходили в закрытом формате и длились несколько часов. Позже премьер-министр объяснил причины своего визита в Москву, отметив, что это была реакция на недавнее заявление Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. В результате этого сторонники киевского режима провели митинг в Братиславе.