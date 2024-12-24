Майя Санду снова вступает в должность президента Молдовы

Торжественная церемония проходит во Дворце Республики, в ней участвуют около 500 человек. Это вдвое больше, чем на церемонии четыре года назад. Среди приглашенных — депутаты парламента, судьи Конституционного суда, дипломаты аккредитованных в Молдове миссий.
После торжественного совместного заседания Парламента Республики Молдова и Конституционного суда Санду принесет присягу. Состоится торжественное закрытие совместного заседания законодательного форума и КС.
Затем последует церемония возложения цветов к памятнику господарю Штефану чел Маре. После президент прибудет в здание администрации, где ее встретит Президентский оркестр и рота Почетного караула.
Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, которые прошли в Молдове третьего ноября. Она обошла своего контркандидата Александра Стояногло, получив 55,33% голосов.
Инаугурация Санду проходит в условиях введенного 16 декабря парламентом режима ЧП в области энергетики. Мера обусловлена прекращением Украиной транзита российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года. В Молдове ожидаются веерные отключения электричества, правительство призвало граждан к экономии.
Между тем, наиболее сильно прекращение транзита газа ударит по Приднестровью. Там режим ЧП в энергетике действует с 11 декабря, в регионе прошло уже несколько заседаний Совбеза, разработаны подробные шаги, связанные с энергетической безопасностью. В новый год жители Приднестровья войдут без горячей воды и отопления, если подача газа в регион прекратится.
На последней в уходящем году пресс-конференции Майя Санду обвинила российский концерн «Газпром» в невыполнении контрактных обязательств.
Энергокризис, рост тарифа на газ и мизерные компенсации, которые правительство предоставит уязвимым слоям населения, вызвали недовольство в обществе и спровоцировали протесты. Так, на минувшей неделе в Кишиневе свое возмущение социальной политикой властей высказали профсоюзы, в том числе педагоги, а также синоптики. На протест вышли и фермеры, которые пригрозили привезти в столицу тракторы.