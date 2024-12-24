Майя Санду снова вступает в должность президента Молдовы

Между тем, наиболее сильно прекращение транзита газа ударит по Приднестровью. Там режим ЧП в энергетике действует с 11 декабря, в регионе прошло уже несколько заседаний Совбеза, разработаны подробные шаги, связанные с энергетической безопасностью. В новый год жители Приднестровья войдут без горячей воды и отопления, если подача газа в регион прекратится.