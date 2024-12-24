Евгений Куйвашев и Рахман Мустафаев договорились о проведении выставки

Она пройдет в Баку.
«Уральские историки и архивисты подготовили выставку уникальных документов о вкладе Азербайджанской ССР в достижение Победы в Великой Отечественной войне, — сообщил Евгений Куйвашев. — Речь идёт, в частности, о боевом пути 77-й горно-стрелковой дивизии, которая формировалась в Азербайджане и после Победы дислоцировалась в Свердловской области».
По его словам, данная выставка станет частью проекта «Историческая память народов России и Азербайджана», которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«МК-Урал» ранее писал, что мотоцикл «Урал» одержал победу в голосовании на получение знакового статуса. В течение нескольких месяцев за 15 претендентов на звания «Достояние Среднего Урала» было отдано почти 150 тысяч голосов. Интерес к конкурсу вырос за год в два с половиной раза.
В пятерку лидеров вошли музейный комплекс УГМК, парк «Оленьи ручьи», сказы Павла Бажова и госпиталь ветеранов войн. Наградить победителей и присудить престижные звания планируют в День образования Свердловской области.