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Евгений Куйвашев и Рахман Мустафаев договорились о проведении выставки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев договорились о проведении выставки архивных документов.

Источник: Reuters

Она пройдет в Баку.

«Уральские историки и архивисты подготовили выставку уникальных документов о вкладе Азербайджанской ССР в достижение Победы в Великой Отечественной войне, — сообщил Евгений Куйвашев. — Речь идёт, в частности, о боевом пути 77-й горно-стрелковой дивизии, которая формировалась в Азербайджане и после Победы дислоцировалась в Свердловской области».

По его словам, данная выставка станет частью проекта «Историческая память народов России и Азербайджана», которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«МК-Урал» ранее писал, что мотоцикл «Урал» одержал победу в голосовании на получение знакового статуса. В течение нескольких месяцев за 15 претендентов на звания «Достояние Среднего Урала» было отдано почти 150 тысяч голосов. Интерес к конкурсу вырос за год в два с половиной раза.

В пятерку лидеров вошли музейный комплекс УГМК, парк «Оленьи ручьи», сказы Павла Бажова и госпиталь ветеранов войн. Наградить победителей и присудить престижные звания планируют в День образования Свердловской области.