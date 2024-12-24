Евгений Куйвашев и Рахман Мустафаев договорились о проведении выставки

«МК-Урал» ранее писал, что мотоцикл «Урал» одержал победу в голосовании на получение знакового статуса. В течение нескольких месяцев за 15 претендентов на звания «Достояние Среднего Урала» было отдано почти 150 тысяч голосов. Интерес к конкурсу вырос за год в два с половиной раза.