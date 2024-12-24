В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

«Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед», — сказал Песков журналистам.