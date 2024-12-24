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Путин сегодня встретится с Пиотровским

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 24 декабря, встретится с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин наградит Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, уточнил представитель Кремля.

«Президент встретится с Пиотровским, наградит его орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени, вручит заслуженный орден», — сказал Песков.

Путин Владимир
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