Глава Минобороны Казахстана избран президентом федерации самбо

«В 2025 году самбо будет включено в программу Военно-спортивных игр дружественных армий государств — участников СНГ и в Спартакиаду Вооруженных сил Республики Казахстан. Запланирован комплекс мероприятий для развития по линии военно-патриотического воспитания молодежи, пройдет открытый республиканский турнир по самбо на Кубок министра обороны РК. В планах — открытие отделения самбо в алматинском Военно-спортивном колледже имени Бауыржана Момышулы, где преимущество будет отдаваться детям из многодетных семей, военнослужащих и сельской молодежи. В целях массового развития будем приглашать специалистов-инструкторов по боевому самбо в ряды Вооруженных сил».