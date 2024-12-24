Казахстан станет партнером БРИКС с 2025 года

Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, расширяя тем самым их географический охват и усиливая голос объединения в международных делах.