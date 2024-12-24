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Переизбранная на второй срок президента Молдавии Санду вступила в должность

Майя Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии на второй срок. Церемония прошла на торжественном заседании молдавского парламента и Конституционного суда в присутствии депутатов и членов правительства.

Источник: AP 2024

Представителей других государств не приглашали.

«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии», — зачитала госпожа Санду текст присяги, трансляцию вели молдавские СМИ.

Первый президенсткий срок Майи Санду, занявшей этот пост в 2020 году, завершился 24 декабря. Она переизбралась по итогам выборов, состоявшихся 20 октября и 3 ноября. Победу госпоже Санду принесли голоса молдавских диаспор в Европе и Северной Америке. На территории страны она получила меньше голосов, чем ее соперник Александр Стояногло.