Переизбранная на второй срок президента Молдавии Санду вступила в должность

Первый президенсткий срок Майи Санду, занявшей этот пост в 2020 году, завершился 24 декабря. Она переизбралась по итогам выборов, состоявшихся 20 октября и 3 ноября. Победу госпоже Санду принесли голоса молдавских диаспор в Европе и Северной Америке. На территории страны она получила меньше голосов, чем ее соперник Александр Стояногло.