Переизбранная на второй срок президента Молдавии Санду вступила в должность

Представителей других государств не приглашали.
«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии», — зачитала госпожа Санду текст присяги, трансляцию вели молдавские СМИ.
Первый президенсткий срок Майи Санду, занявшей этот пост в 2020 году, завершился 24 декабря. Она переизбралась по итогам выборов, состоявшихся 20 октября и 3 ноября. Победу госпоже Санду принесли голоса молдавских диаспор в Европе и Северной Америке. На территории страны она получила меньше голосов, чем ее соперник Александр Стояногло.