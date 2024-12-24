Алексей Беспрозванных назвал пять приоритетов развития Калининградской области

— Мы будем добиваться, чтобы в каждом муниципалитете было все, что мы вкладываем в понятие «качество жизни». Равномерность развития экономики, получения услуг, качества жизни у нас в регионе разное. Особенно это чувствуется в общении с жителями городов и поселков, которые отдалены от областного центра. Положительное изменение должны чувствовать все жители Калининградской области.