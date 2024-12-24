Алексей Беспрозванных назвал пять приоритетов развития Калининградской области

Стратегические приоритеты развития Калининградской области губернатор Алексей Беспрозванных назвал во время послания региональному Заксобранию. Мероприятие проходит сегодня, 24 декабря, в Калининграде.
Глава региона выделил главные моменты, на которые стоит обратить внимание:
— Безопасность и самообеспеченность. Тут вопросы транспортной, энергетической, продовольственной, военной безопасности.
— Сильная экономика.
— Семья и развитие социальной сферы.
— Комфортная среда для жизни. Здесь и благоустройство, развитие инфраструктуры, системы ЖКХ, забота об экологии.
— Справедливое и равномерное территориальное развитие.
— Мы будем добиваться, чтобы в каждом муниципалитете было все, что мы вкладываем в понятие «качество жизни». Равномерность развития экономики, получения услуг, качества жизни у нас в регионе разное. Особенно это чувствуется в общении с жителями городов и поселков, которые отдалены от областного центра. Положительное изменение должны чувствовать все жители Калининградской области.
Он отметил, что нужно остановить отток населения, особенно молодежи.