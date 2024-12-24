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Алексей Беспрозванных назвал пять приоритетов развития Калининградской области

Тезисы прозвучали во время послания губернатора Заксобранию.

Источник: РИА "Новости"

Стратегические приоритеты развития Калининградской области губернатор Алексей Беспрозванных назвал во время послания региональному Заксобранию. Мероприятие проходит сегодня, 24 декабря, в Калининграде.

Глава региона выделил главные моменты, на которые стоит обратить внимание:

— Безопасность и самообеспеченность. Тут вопросы транспортной, энергетической, продовольственной, военной безопасности.

— Сильная экономика.

— Семья и развитие социальной сферы.

— Комфортная среда для жизни. Здесь и благоустройство, развитие инфраструктуры, системы ЖКХ, забота об экологии.

— Справедливое и равномерное территориальное развитие.

— Мы будем добиваться, чтобы в каждом муниципалитете было все, что мы вкладываем в понятие «качество жизни». Равномерность развития экономики, получения услуг, качества жизни у нас в регионе разное. Особенно это чувствуется в общении с жителями городов и поселков, которые отдалены от областного центра. Положительное изменение должны чувствовать все жители Калининградской области.

сказал глава региона

Он отметил, что нужно остановить отток населения, особенно молодежи.