Куйвашев увеличил расходы на комплексную программу Невьянска на 805 млн

Губернатор Евгений Куйвашев увеличил расходы на комплексную программу развития Невьянского городского округа на 2020−2025 годы. Объем финансирования вырастет на 805,1 миллиона рублей.
Дополнительные средства будут направлены на:
продолжение строительства напорного коллектора в поселке Цементный;
межпоселковый газопровод от села Быньги до деревень Верхние и Нижние Таволги, а также создание другой коммунальной инфраструктуры;
на реконструкцию Невьянской наклонной башни Демидовых;
на благоустройство общественных территорий, ремонт автомобильных дорог, укрепление материально-технической базы организаций физкультуры и спорта, развитие промышленных объектов.