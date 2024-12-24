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Куйвашев увеличил расходы на комплексную программу Невьянска на 805 млн

Дополнительные средства направят на газификацию, ремонт дорог и реставрацию наклонной башни Демидовых.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Евгений Куйвашев увеличил расходы на комплексную программу развития Невьянского городского округа на 2020−2025 годы. Объем финансирования вырастет на 805,1 миллиона рублей.

Дополнительные средства будут направлены на:

продолжение строительства напорного коллектора в поселке Цементный;

межпоселковый газопровод от села Быньги до деревень Верхние и Нижние Таволги, а также создание другой коммунальной инфраструктуры;

на реконструкцию Невьянской наклонной башни Демидовых;

на благоустройство общественных территорий, ремонт автомобильных дорог, укрепление материально-технической базы организаций физкультуры и спорта, развитие промышленных объектов.