Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины

«Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро. На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели», — сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
По его словам, в результате все равно «инфраструктура, транспорт и энергетическая система Украины были разрушены до основания, и в обозримом будущем страна не способна поддерживать свою экономику».
Комментируя политические кризисы в Германии и Франции, где парламенты вынесли вотум недоверия правительству, венгерский премьер заявил, что это «только начало».
Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это «кошмарная» сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы «сотворить чудеса».
Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.