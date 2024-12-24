Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины

«Америка и Европа вместе потратили на войну около 300 миллиардов евро. На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели», — сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.