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Дорожную карту трансформации колледжей разработали в Казахстане

Министерство просвещения подготовило проект Дорожной карты по трансформации технического и профессионального образования РК на 2025−2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
Как поясняют разработчики, Дорожная карта создана с целью формирования гибкой и эффективной экосистемы технического и профессионального образования, способной оперативно адаптироваться к приоритетам экономического развития нашей страны.

Реформирование системы ТиПО должно содействовать развитию человеческого капитала, который станет важнейшим ресурсом для устойчивого экономического роста Казахстана.

Для достижения данной цели определены следующие ключевые задачи:

  • формирование модели эффективного лидерства: переход к модели эффективного лидерства с учетом рейтинговых подходов и корпоративного управления;
  • актуализация образовательных программ: обеспечение их соответствия потребностям рынка труда и внедрение кластерного подхода;
  • развитие кадрового потенциала: повышение квалификации педагогов и внедрение программ академической мобильности;
  • цифровизация: автоматизация ключевых процессов ТиПО и создание единой цифровой платформы для повышения эффективности системы;
  • синергия бизнеса и ТиПО: усиление взаимодействия с бизнес-сообществом для подготовки кадров, удовлетворяющих потребности региональных экономик;
  • интернационализация образования: установление партнерства с международными образовательными организациями и внедрение глобальных стандартов.

В рамках Дорожной карты предлагается сформировать в Казахстане четыре лиги ТиПО с использованием методики оценки рейтинговых показателей деятельности организации ТиПО: лидеры, опорные, социальные, целевые колледжи.

Вот как они характеризуются:

  • организации ТиПО-лидеры — транслируют опыт опорным колледжам, лидеры в профессиональном образовании на национальном и международном уровнях, отличаются высокими стандартами управления и обучения, инновационной инфраструктурой;
  • опорные организации ТиПО - способствуют созданию условий для роста уровня подготовки и инфраструктуры социальных и целевых организаций ТиПО, играют стратегическую роль в регионе и служат площадкой для внедрения передовых технологий и образовательных стандартов;
  • социальные организации ТиПО — находятся в процессе модернизации и роста, активно внедряют новые технологии, обновляют образовательные программы, стремятся повысить свой уровень при поддержке опорных организаций ТиПО;
  • целевые организации ТиПО — обеспечивают стандарт качества образования, характеризуются отсутствием прогресса, устаревшей инфраструктурой и слабой конкурентоспособностью, требуют реформ и поддержки для восстановления.

Кроме того, предусмотрен ряд шагов по реформированию казахстанского профессионального и технического образования:

  • внедрение модели финансирования, предусматривающей стимулирующие выплаты на основе ключевых показателей колледжа, диверсификацию источников финансирования, в том числе создание эндаумент-фондов;
  • поэтапное внедрение корпоративного управления, обеспечивающего эффективность, прозрачность бизнес-процессов колледжа и усиление ответственности за результаты деятельности;
  • разработка и внедрение KPI руководителей организаций ТиПО-лидеров и опорных организаций ТиПО, обучение и стажировка по международным программам и программам MBA для эффективного управления организациями ТиПО с учетом подготовки кадрового резерва;
  • создание синхронизированной ИС «Digital портфолио» для отслеживания развития и достижений педагога;
  • создание научно-педагогического журнала ТиПО, включенного в перечень изданий, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования;
  • переход на новый формат повышения квалификации педагогов с подготовкой тренеров на международном уровне и вовлечение опытных работников производства в подготовку кадров через «боковой вход в профессию»;
  • развитие академической мобильности внутри страны и за рубежом;
  • создание проекта менторства и обмен опытом между коллегами с целью вовлечения старшего поколения в жизнь колледжа и развитие межпоколенческого сотрудничества;
  • создание единой цифровой платформы ТиПО (SMART ТиПО);
  • автоматизация ключевых процессов в организациях ТиПО, включая учебные процессы, документооборот и другие аспекты операционной деятельности;
  • создание региональных IT-хабов на базе организаций ТиПО и реализация проекта Fab Lab для поддержки инноваций и развития цифровых навыков;
  • обеспечение эффективного взаимодействия школа — колледж — предприятия — ОВПО для создания многоуровневой системы профессионального образования в регионах, способствующей подготовке квалифицированных кадров;
  • развитие дуального обучения, целевого заказа, партнерства и шефства с увеличением роли участия бизнес-структур и инвесторов в корпоративном управлении организациями системы ТиПО;
  • развитие мини-предприятий на базе организаций ТиПО;
  • создание национального центра Worldskills Kazakhstan и расширение перечня компетенций;
  • взаимное сотрудничество организаций ТиПО с зарубежными организациями образования и предприятиями.

По итогам внедрения Дорожной карты ожидаются следующие результаты:

  • создание и функционирование четырех лиг в системе технического и профессионального образования (ТиПО);
  • внедрение модели корпоративного управления в 100 организациях ТиПО;
  • подготовка 100 руководителей новой формации, обладающих современными управленческими навыками;
  • сертификация 10 тыс. педагогов нового формата, соответствующих требованиям современного образовательного процесса;
  • подготовка 500 специалистов с производства для работы в сфере ТиПО;
  • актуализация нормативных-правовых актов (НПА), регламентирующих образовательные процессы;
  • формирование Национального портфеля, содержащего образовательные программы с международным участием;
  • синхронизация образовательных программ организаций ТиПО с организациями высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО);
  • разработка 100 учебных пособий на государственном языке;
  • создание пяти IT-хабов, обеспечивающих доступ к современным технологиям;
  • оснащение и запуск пяти лабораторий Fab Lab, способствующих развитию навыков цифрового производства и инноваций;
  • запуск платформы SMART ТиПО, объединяющей основные элементы образовательной инфраструктуры;
  • создание 20 региональных образовательно-производственных кластеров для интеграции бизнеса и образовательного процесса;
  • открытие 20 технопарков, поддерживающих инновации и развитие цифровых навыков в организациях ТиПО;
  • создание 100 центров Business Startup для поддержки предпринимательских инициатив;
  • строительство Национального центра WorldSkills Kazakhstan как ключевого центра для подготовки специалистов и развития профессиональных компетенций;
  • расширение перечня компетенций WorldSkills Kazakhstan, направленного на охват более широкого спектра профессий и навыков, с 30 до 50.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного финансирования из госбюджета.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 декабря 2024 года.

образование