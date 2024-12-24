Медведев прибыл в Уфу

«В Уфу прибыл заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев. В аэропорту города его встретили полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров», — говорится в сообщении.
В столице региона заместитель председателя Совбеза страны посетит ряд социальных объектов, а также ознакомится с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, добавили в пресс-службе.