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Медведев прибыл в Уфу

УФА, 24 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Уфу, чтобы ознакомиться с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Источник: © РИА Новости

«В Уфу прибыл заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев. В аэропорту города его встретили полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров», — говорится в сообщении.

В столице региона заместитель председателя Совбеза страны посетит ряд социальных объектов, а также ознакомится с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, добавили в пресс-службе.

Медведев Дмитрий