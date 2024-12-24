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Bloomberg: 2025 год станет для Азии годом потрясений и неопределенности

Грядущая торговая война между двумя мировыми сверхдержавами, напряженность вокруг Тайваня и в Южно-Китайского моря, а также непредсказуемая Северная Корея, вероятно, будут доминировать в азиатской политической повестке в 2025 году, пишет Каришма Васвани в статье для Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg предлагает несколько тем, за развитием которых стоит следить в 2025 году.

Отношения Трампа и Си

Многое будет зависеть от отношений председателя КРН Си Цзиньпина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Политика «Америка прежде всего», которую Трамп проводил во время своего первого президентского срока, изолировала союзников и настроила против США Пекин и Пхеньян.

Угрозу Трампа о введении по меньшей мере 60%-ных пошлин на китайские товары никогда не забывали в Пекине. По оценкам Bloomberg Economics, эти пошлины могут сократить китайский экспорт в США на 83%.

В период замедления роста, спада на рынке недвижимости и потери рабочих мест в Китае Си будет стремиться найти способы смягчить риски новой торговой войны.

Чем раньше состоится личная встреча Си и Трампа, тем эффективнее будут усилия Пекина по заключению сделки. Тем временем Вашингтон продолжит следить за военной экспансией и амбициями Китая.

Китай и Тайвань

Однако Китай не собирается вести переговоры о Тайване, который считает своей собственностью, и утверждает, что объединение неизбежно.

Это часть «великого возрождения китайской нации», которое для Пекина означает выход на уровень ведущей мировой державы к 2049 году.

А для Тайбэя это экзистенциальный кризис: все больше молодых тайваньцев склоняется к отделению от материка. Пекин рассматривает администрацию президента Тайваня Лай Циндэ как сепаратистскую, а любую поддержку США как пересечение ключевой «красной линии». Лай мог рассчитывать на американскую военную помощь и некоторые гарантии безопасности от президента Джо Байдена, но при Трампе ничего не гарантировано. Тайваню придется одновременно вооружаться и вести искусную дипломатическую игру.

Филиппины и США

Филиппинам тоже следует готовиться к непростому 2025 году. Манила, сильно зависимая от США, особенно уязвима. Останутся ли эти связи прочными, или Пекин сможет вбить клин?

С Трампом это действительно будет сделка: он будет думать, что сможет получить от этого?

Сюзанна Паттон
директор программы по Юго-Восточной Азии в сиднейском Институте Лоуи

Такой сценарий не облегчает президенту Филиппин Фердинанду Маркосу — младшему продолжение его одиночной борьбы с Китаем в Южно-Китайском море.

Северная Корея и Россия

Северная Корея, ​​вероятно, станет одной из самых больших проблем в Азии для новой администрации Вашингтона.

Председатель КНДР Ким Чен Ын публично заявил о расширении программы создания ядерного оружия, и теперь у него есть партнер в Москве, готовый помочь с достижением этих целей. И это партнерство, вероятно, станет еще крепче, поскольку Россия стремится сокрушить своих противников.

Южная Корея и Китай

Проблемы Южной Кореи, ключевого союзника США в этом регионе, только начинаются.

В ближайшие месяцы состоятся выборы, и не исключено, что смена руководства может привести к потеплению отношений с Пекином.

Азия зачастую была приоритетом внешней политики предыдущих американских администраций. Байден работал над возобновлением присутствия Вашингтона в этом регионе, и Трампу следует придерживаться такого же подхода — уже понятно, насколько нестабильной может стать Азия, когда Америка отвлекается, приходит к выводу Васвани.