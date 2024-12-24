Bloomberg: 2025 год станет для Азии годом потрясений и неопределенности

А для Тайбэя это экзистенциальный кризис: все больше молодых тайваньцев склоняется к отделению от материка. Пекин рассматривает администрацию президента Тайваня Лай Циндэ как сепаратистскую, а любую поддержку США как пересечение ключевой «красной линии». Лай мог рассчитывать на американскую военную помощь и некоторые гарантии безопасности от президента Джо Байдена, но при Трампе ничего не гарантировано. Тайваню придется одновременно вооружаться и вести искусную дипломатическую игру.