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Энергокризис в Молдове: в кабмине начнет действовать антикризисная ячейка

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан провел в понедельник рабочее совещание с министрами, директорами основных агентств, ответственных учреждений и энергетических компаний.

Источник: Sputnik.md

Участники совещания обсудили меры, необходимые для обеспечения безопасности граждан во время зимних праздников, а также управление возможными перебоями в подаче электроэнергии.

Дорин Речан заявил, что в случае отсутствия подачи электроэнергии больницы и медицинские учреждения будут работать без перебоев, школы перейдут на генераторы, а власти будут работать с операторами мобильной связи, чтобы гарантировать связь в чрезвычайных ситуациях.

«Мы готовы к любому возможному сценарию. (…) С 26 декабря в правительстве начнет работать кризисная ячейка, чтобы обеспечить эффективное управление любой чрезвычайной ситуацией».

заявил Речан.

Согласно принятым решениям, МВД усилит патрулирование на дорогах общего пользования и на праздничных мероприятиях, а также будет регулировать дорожное движение в перегруженных районах.

Использование фейерверков будет контролироваться, за предотвращение пожаров и других ситуаций, ставящих под угрозу безопасность граждан, будет отвечать Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Пограничная полиция будет сотрудничать с властями соседних стран для управления пассажиропотоками и увеличения пропускной способности групп на пунктах пересечения границы.

Министерство регионального развития и инфраструктуры будет ответственно за сезонную подготовку дорожной инфраструктуры, очистку и содержание дорог.

Граждане из диаспоры получат поддержку для оформления документов в срочном режиме.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет отвечать за обеспечение контроля качества продукции.

С 16 декабря в правобережной Молдове введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Режим ЧС в энергосфере действует с 11 декабря в Приднестровье.

экономика
энергетика