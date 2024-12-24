Энергокризис в Молдове: в кабмине начнет действовать антикризисная ячейка

Дорин Речан заявил, что в случае отсутствия подачи электроэнергии больницы и медицинские учреждения будут работать без перебоев, школы перейдут на генераторы, а власти будут работать с операторами мобильной связи, чтобы гарантировать связь в чрезвычайных ситуациях.