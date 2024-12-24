Энергокризис в Молдове: в кабмине начнет действовать антикризисная ячейка

Участники совещания обсудили меры, необходимые для обеспечения безопасности граждан во время зимних праздников, а также управление возможными перебоями в подаче электроэнергии.
Дорин Речан заявил, что в случае отсутствия подачи электроэнергии больницы и медицинские учреждения будут работать без перебоев, школы перейдут на генераторы, а власти будут работать с операторами мобильной связи, чтобы гарантировать связь в чрезвычайных ситуациях.
«Мы готовы к любому возможному сценарию. (…) С 26 декабря в правительстве начнет работать кризисная ячейка, чтобы обеспечить эффективное управление любой чрезвычайной ситуацией».
Согласно принятым решениям, МВД усилит патрулирование на дорогах общего пользования и на праздничных мероприятиях, а также будет регулировать дорожное движение в перегруженных районах.
Использование фейерверков будет контролироваться, за предотвращение пожаров и других ситуаций, ставящих под угрозу безопасность граждан, будет отвечать Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
Пограничная полиция будет сотрудничать с властями соседних стран для управления пассажиропотоками и увеличения пропускной способности групп на пунктах пересечения границы.
Министерство регионального развития и инфраструктуры будет ответственно за сезонную подготовку дорожной инфраструктуры, очистку и содержание дорог.
Граждане из диаспоры получат поддержку для оформления документов в срочном режиме.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет отвечать за обеспечение контроля качества продукции.
С 16 декабря в правобережной Молдове введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Режим ЧС в энергосфере действует с 11 декабря в Приднестровье.