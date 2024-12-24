В Кремле ответили, планируют ли Путин и Лукашенко кататься на лыжах в Ленобласти

Представителя Кремля спросили, будет ли Путин кататься на лыжах или на подъемнике с Лукашенко. «Времени вряд ли для этого будет, не думаю, что это произойдет», — ответил он.
Несколько международных мероприятий с участием Путина пройдет в Ленинградской области с 24 по 26 декабря.
Встречи запланированы недалеко от северной столицы, в курортном комплексе «Игора», сообщал помощник президента Юрий Ушаков.
Также накануне президент Белоруссии анонсировал скорую встречу с российским коллегой. Как сообщало госагентство Белта, Лукашенко отмечал, что это произойдет через пару дней.