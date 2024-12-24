Медведчук подал в прокуратуру Бельгии заявление о попытке подкупа Зеленским Фицо

Он добавил, что Зеленский «потерял право неприкосновенности» после 21 мая 2024 года, когда истек срок его полномочий. В связи с этим украинского лидера могут привлечь к уголовной ответственности по статье 369 УК Украины, 334 и 336 УК Словакии, по статьям 246 и 247 УК Бельгии.