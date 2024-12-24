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Алексей Текслер призвал все ведомства защитить граждан в праздники

Губернатор Челябинской области провёл последнее в этом году заседание комиссии, занимающейся предупреждением и ликвидацией ЧС. Главной темой обсуждения стала подготовка к новогодним праздникам.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В конференции очно и заочно приняли участие представители федеральных ведомств, региональных и муниципальных органов власти, силовых структур и организаций, в ведении которых находятся важные инфраструктурные объекты. Особое внимание, как отметил губернатор, нужно уделить детским мероприятиям, вроде новогодних ёлок и утренников. Не менее важно подготовить к праздникам объекты инфраструктуры. У всех южноуральцев должен быть доступ к воде, теплу и электричеству, в надлежащем виде должны находиться дороги. При этом все подготовительные мероприятия необходимо закончить до конца недели.

В нынешних условиях особенно важной является защита граждан от терроризма. Губернатор подчеркнул, что нужно обеспечить эффективную защиту мест массового скопления людей, а также наладить каналы связи с южноуральцами. Жители Челябинской области должны иметь доступ к информации, а ведомства оперативно реагировать на сообщения о происшествиях.

Также губернатор отметил, что необходимо внимательно следить за продажей пиротехники, вывозом отходов и работой всех объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, нужно наладить взаимодействие с гражданами, проводить для них разъяснительные беседы по темам техники безопасности и общения с мошенниками.