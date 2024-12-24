Алексей Текслер призвал все ведомства защитить граждан в праздники

В конференции очно и заочно приняли участие представители федеральных ведомств, региональных и муниципальных органов власти, силовых структур и организаций, в ведении которых находятся важные инфраструктурные объекты. Особое внимание, как отметил губернатор, нужно уделить детским мероприятиям, вроде новогодних ёлок и утренников. Не менее важно подготовить к праздникам объекты инфраструктуры. У всех южноуральцев должен быть доступ к воде, теплу и электричеству, в надлежащем виде должны находиться дороги. При этом все подготовительные мероприятия необходимо закончить до конца недели.