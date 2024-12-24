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Мэр Омска назначил нового главу Ленинского округа

Прежний глава ЛАО Омска покинул пост еще в октябре.

Источник: соцсети

Мэр города Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении нового главы Ленинского округа. Им стал Николай Хроленко, прежде он работал в Кировской администрации.

«Человек опытный, прошел путь от слесаря до первого заместителя администрации Кировского округа. Уверен, он станет своим человеком для жителей и найдет общий язык с командой», —охарактеризовал своего ставленника Шелест.

На должность Хроленко заступает с завтрашнего дня.

Напомним, прежний глава ЛАО Дмитрий Зярко в октябре переехал в Томск, где занял пост заместителя мэра Дмитрия Махини.