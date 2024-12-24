Мэр Омска назначил нового главу Ленинского округа

Мэр города Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении нового главы Ленинского округа. Им стал Николай Хроленко, прежде он работал в Кировской администрации.
«Человек опытный, прошел путь от слесаря до первого заместителя администрации Кировского округа. Уверен, он станет своим человеком для жителей и найдет общий язык с командой», —охарактеризовал своего ставленника Шелест.
На должность Хроленко заступает с завтрашнего дня.
Напомним, прежний глава ЛАО Дмитрий Зярко в октябре переехал в Томск, где занял пост заместителя мэра Дмитрия Махини.