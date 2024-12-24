The Economist: Украина создает ракету Трембита, способную долететь до Москвы

Тем не менее, Украине все еще нужно время для масштабного серийного производства ракет. А вот его-то как раз может не хватить. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины утверждает, что страна по меньшей мере через год сможет приступить к производству ракет такого количества, дальности и возможностей, которые могли бы серьезно угрожать России.