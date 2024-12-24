Гладков рассказал об обмане чиновников и пригрозил наказаниями

Тем же вечером губернатор ответил на претензию жительницы Шебекино, которая с июля ждет восстановления разрушенной кровли, к ней обещал заехать ушедший на днях в отставку глава муниципального округа Владимир Жданов, но этого не сделал. «Вот сейчас звонил Жданову. Владимир Николаевич меня обманул и не выполнил то обещание, которое есть. Сейчас вот понимаю, что вопросы ко мне. Нужно ужесточать контроль. Доверяешь людям — они обманывают», — признал глава региона и попросил прощения за отсутствие контроля.