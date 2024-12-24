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Bloomberg: Турция и Израиль заявили о своих претензиях в Сирии

В Турции сейчас ходит шутка о том, что она собирается стать «соседом» Израиля из-за ситуации в Сирии. Хотя это явное преувеличение, размывание границ Сирии с Израилем на юго-западе и с Турцией на севере уже идет полным ходом, пишет Берил Акман в статье для Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

И Турция, и Израиль преследуют свои интересы в Сирии, стремясь укрепить позиции на Ближнем Востоке в целом.

Явным победителем после свержения в Сирии режима Башара Асада две недели назад оказалась Турция. Избранный президент США Дональд Трамп назвал Анкару ключевым игроком в формировании «постасадовской нации», а кадры теплых объятий министра иностранных дел Турции и нового лидера Сирии во время их вчерашней встречи стали очередным доказательством ее влияния, говорится в статье Bloomberg.

Турция обеспокоена безопасностью в северной Сирии из-за присутствия там поддерживаемых США курдских сил, которые, по ее словам, являются боевиками, связанными с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».

Конечная цель президента Реджепа Тайипа Эрдогана — создать буферную зону вдоль всей 900-километровой границы Сирии и Турции, хотя это выглядит амбициозно.

Анкара, возможно, больше всех заинтересована в том, как в конечном итоге будет управляться Сирия. Турция приняла более 3 млн беженцев от своего южного соседа (наследие 13-летней войны), и турецкие компании будут в первых рядах, чтобы получить выгоду от послевоенного восстановления Сирии.

Израиль, похоже, тоже стремится воспользоваться моментом. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху опасается новой угрозы после более чем года борьбы с поддерживаемыми Ираном группировками ХАМАС и «Хезболла». Он не теряя времени нанес авиаудары по сирийским военным объектам.

Израиль также расширил свой контроль над стратегическими Голанскими высотами и хочет расширить там израильские поселения.

Этот район славится плодородными землями и является важным источником воды.