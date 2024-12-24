Bloomberg: Турция и Израиль заявили о своих претензиях в Сирии

И Турция, и Израиль преследуют свои интересы в Сирии, стремясь укрепить позиции на Ближнем Востоке в целом.
Явным победителем после свержения в Сирии режима Башара Асада две недели назад оказалась Турция. Избранный президент США Дональд Трамп назвал Анкару ключевым игроком в формировании «постасадовской нации», а кадры теплых объятий министра иностранных дел Турции и нового лидера Сирии во время их вчерашней встречи стали очередным доказательством ее влияния, говорится в статье Bloomberg.
Турция обеспокоена безопасностью в северной Сирии из-за присутствия там поддерживаемых США курдских сил, которые, по ее словам, являются боевиками, связанными с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».
Анкара, возможно, больше всех заинтересована в том, как в конечном итоге будет управляться Сирия. Турция приняла более 3 млн беженцев от своего южного соседа (наследие 13-летней войны), и турецкие компании будут в первых рядах, чтобы получить выгоду от послевоенного восстановления Сирии.
Израиль, похоже, тоже стремится воспользоваться моментом. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху опасается новой угрозы после более чем года борьбы с поддерживаемыми Ираном группировками ХАМАС и «Хезболла». Он не теряя времени нанес авиаудары по сирийским военным объектам.
Этот район славится плодородными землями и является важным источником воды.