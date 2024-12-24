Bloomberg: Турция и Израиль заявили о своих претензиях в Сирии

В Турции сейчас ходит шутка о том, что она собирается стать «соседом» Израиля из-за ситуации в Сирии. Хотя это явное преувеличение, размывание границ Сирии с Израилем на юго-западе и с Турцией на севере уже идет полным ходом, пишет Берил Акман в статье для Bloomberg.