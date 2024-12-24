Андрей Бочаров обсудил с волгоградской молодежью памятник участникам СВО

«Мы с вами живем в по-настоящему судьбоносное, историческое время, и это не просто красивые слова — это на самом деле так и есть, — сказал губернатор. — Сегодня защитники нашей Родины, в том числе жители Волгоградской области, плечом к плечу со своими боевыми друзьями с оружием в руках, защищают Донбасс, Новороссию, защищают нас, нашу общую историю, наше общее историческое наследие. И делают это, проявляя беспримерное мужество и героизм, как в свое время проявляли мужество и героизм наши с вами предки».