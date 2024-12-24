Андрей Бочаров обсудил с волгоградской молодежью памятник участникам СВО

Наступающий 2025 год решением Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества, кроме того, в этот год весь мир отметит 80-летие Победы над фашистской Германией. Сегодня снова решается судьба мира и человечества, подчеркнул Андрей Бочаров на встрече с молодежью.
«Мы с вами живем в по-настоящему судьбоносное, историческое время, и это не просто красивые слова — это на самом деле так и есть, — сказал губернатор. — Сегодня защитники нашей Родины, в том числе жители Волгоградской области, плечом к плечу со своими боевыми друзьями с оружием в руках, защищают Донбасс, Новороссию, защищают нас, нашу общую историю, наше общее историческое наследие. И делают это, проявляя беспримерное мужество и героизм, как в свое время проявляли мужество и героизм наши с вами предки».
На встрече почтили память защитников Отечества всех поколений минутой молчания. Андрей Бочаров напомнил о поручении ветеранов, бойцов СВО и их семей создать памятник участникам спецоперации. В настоящее время эта работа уже идет, активное участие в процессе создания мемориала принимает молодое поколение волгоградцев.
«Все идет не совсем просто, хотя идей и предложений достаточно много, — отметил глава региона. — Но мы понимаем, почему так трепетно ко всему относимся. Сам подвиг защитника Родины не позволяет по-другому к этому относиться и место, где мы планируем установить памятник, — у подножия Мамаева кургана, в мемориальном парке. Это очень символичное место, которое по-настоящему объединяет Поколение Победителей и их потомков, будет объединять наших детей и внуков».
На рассмотрение представлены несколько концепций будущего памятника, в их разработке принимали участие студенты и преподаватели, авторы постарались отразить в проектах тему связи поколений, предложили использовать в работе новые материалы.
Андрей Бочаров тепло поблагодарил всех ребят, кто предложил свои идеи.
«Мы проведем конкурс среди профессионалов по самому памятнику, но идеи должны быть народные, — подчеркнул губернатор. — Памятник должен быть народный — в Сталинграде не может быть по-другому».
Общая концепция мемориала будет утверждена в 2025 году, тогда же начнутся работы по его возведению.