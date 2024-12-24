Матвиенко спрогнозировала начало переговоров по Украине в 2025 году

По ее мнению, переговоры будут непростыми, однако есть возможность прекращения конфликта на условиях российской стороны. «И хотя абсолютно справедливо то, что сказал [президент России] Владимир Владимирович [Путин], что политика — это поиск компромиссов. И переговоры — это поиск компромиссов», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что со стороны Киева подвижек по переговорам по урегулированию конфликта не наблюдается. По его словам, Москва по-прежнему открыта к проведению диалога, однако не видит готовности украинской стороны к нему.
23 декабря также стало известно, что власти Турции выразили готовность устроить переговоры России и Украины о мирном урегулировании в Стамбуле.