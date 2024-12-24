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Матвиенко спрогнозировала начало переговоров по Украине в 2025 году

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине непременно начнутся в 2025 году. Срок старта процесса спрогнозировала председатель Совфеда России Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По ее мнению, переговоры будут непростыми, однако есть возможность прекращения конфликта на условиях российской стороны. «И хотя абсолютно справедливо то, что сказал [президент России] Владимир Владимирович [Путин], что политика — это поиск компромиссов. И переговоры — это поиск компромиссов», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что со стороны Киева подвижек по переговорам по урегулированию конфликта не наблюдается. По его словам, Москва по-прежнему открыта к проведению диалога, однако не видит готовности украинской стороны к нему.

23 декабря также стало известно, что власти Турции выразили готовность устроить переговоры России и Украины о мирном урегулировании в Стамбуле.

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