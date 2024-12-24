WP: Байден рассматривает введение новых санкций против энергосектора РФ

Такое решение, как указывают источники, будет якобы призвано «дать будущей команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния» в случае возможных переговоров с Россией об урегулировании. По словам источников, санкции будут направлены на иностранные суда, перевозящие российскую нефть в незападные страны, а также на российских экспортеров нефти, которые еще не были включены в санкционные списки.