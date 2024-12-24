WP: Байден рассматривает введение новых санкций против энергосектора РФ

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых масштабных санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания на посту. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Такое решение, как указывают источники, будет якобы призвано «дать будущей команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния» в случае возможных переговоров с Россией об урегулировании. По словам источников, санкции будут направлены на иностранные суда, перевозящие российскую нефть в незападные страны, а также на российских экспортеров нефти, которые еще не были включены в санкционные списки.
По словам собеседников издания, в число возможных вариантов также входит отзыв лицензии, позволяющей банкам обрабатывать операции с российскими энергоносителями.