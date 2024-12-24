Зурабишвили угрожает свергнуть правительство Грузии: возможно ли это

Политолог Арчил Сихарулидзе в эфире «Россия 24» обратил внимание на отсутствие у США и Европы реальных военных и экономических возможностей для утверждения своей позиции в Грузии. Поэтому единственное, на что сейчас опираются западные страны — это убежденность маленькой части населения страны в «европейском выборе» пути развития, считает эксперт.