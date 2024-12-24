Зурабишвили угрожает свергнуть правительство Грузии: возможно ли это

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили угрожает свергнуть существующее правительство страны в случае отказа от проведения новых парламентских выборов. Она недовольна победой на них партии «Грузинская мечта» и тем, что новым главой государства избрали Михаила Кавелашвили.
Однако многие эксперты считают угрозы пока еще пребывающей в должности главы государства Зурабишвили нереальными. Так, политолог Гиа Абашидзе рассказал «Взгляду», что президент Грузии находится в «полном бреду». По мнению эксперта, именно Запад убедил Зурабишвили в якобы имевшей место фальсификации результатов парламентских выборов.
Другой политолог, Гулбаат Рцхиладзе, на конференции в Афинах назвал ситуацию в Грузии «очень опасной». Он также открыто заявил о вмешательстве западных стран в политическую жизнь государства, сообщают РИА «Новости».
Ранее директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с изданием «Лента.ру» усомнился в наличии у действующего президента реальных возможностей помешать вступлению в должность Кавелашвили. Но эксперт отмечает, что политическая ситуация в стране может стать более напряженной.
Политолог Арчил Сихарулидзе в эфире «Россия 24» обратил внимание на отсутствие у США и Европы реальных военных и экономических возможностей для утверждения своей позиции в Грузии. Поэтому единственное, на что сейчас опираются западные страны — это убежденность маленькой части населения страны в «европейском выборе» пути развития, считает эксперт.