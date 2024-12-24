МИД Катара выступает за снятие санкций с Сирии для облегчения доставки помощи

ДОХА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Катара призывают снять санкции с Сирии и работают над организацией доставки гуманитарной помощи в республику через аэропорты на территории страны. Об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра, официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Что касается воздушного моста, он продолжает действовать, пока есть необходимость. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить расширение этого воздушного моста на аэропорты внутри Сирии. В этой связи мы заявили о важности снятия санкций с Сирии, так как они являются препятствием для доставки гуманитарной помощи для братского сирийского народа», — отметил он.
По словам аль-Ансари, общий объем гуманитарной помощи, направленной Катаром в Сирию после смены власти в республике, достиг 144 тонн. Катар отправляет гуманитарную помощь в Сирию через граничащие с республикой страны: Турцию, Иорданию и Ливан.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.