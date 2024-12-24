МИД Катара выступает за снятие санкций с Сирии для облегчения доставки помощи

«Что касается воздушного моста, он продолжает действовать, пока есть необходимость. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить расширение этого воздушного моста на аэропорты внутри Сирии. В этой связи мы заявили о важности снятия санкций с Сирии, так как они являются препятствием для доставки гуманитарной помощи для братского сирийского народа», — отметил он.