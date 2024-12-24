Депутат Картаполов не исключил завершения конфликта на Украине в 2025 году

Он добавил, что из-за военных действий погибают люди, миллионы жителей покинули страну, и теперь Украина не в состоянии «обеспечить себя экономически в обозримом будущем». Премьер Венгрии признался, что связывает надежды на мирное завершение конфликта со вступлением в должность президента США Дональда Трампа. Спецпредставитель последнего по Украине Кит Келлог накануне заявил, что избранный президент США желает на Украине «мира, который будет честным, который будет надежным, который будет устойчивым».