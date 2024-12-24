Украина назвала объем международной поддержки за год

По итогам 2024 года Украина получила от международных партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки 41 миллиард долларов, а в следующем году рассчитывает на 38 миллиардов внешнего финансирования на покрытие важнейших бюджетных невоенных расходов. Такой объем в своем Telegram-канале назвал премьер-министр республики Денис Шмыгаль.