Бочаров поставил задачи по развитию логистики Красноармейского района

Вопросы развития самого южного района Волгограда на ближайшее десятилетие 24 декабря обсудили чиновники города и области на совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова. Одной из главных задач властей станут логистические задачи.
В 2025 году должны завершиться основные работы по строительству второго этапа обхода Волгограда. Это позволит качественно изменить транспортную ситуацию на юге города.
«Считаю важным уже сегодня сформировать концептуальные решения, которые обеспечат беспрепятственное движение общественного транспорта из района в центр города с последующей возможностью оперативного передвижения жителей в другие районы города и области. Задача наисложнейшая», — отметил губернатор.
Немало проблем в Красноармейском из-за деления района на доканальную и заканальную части, а также большого числа промпредприятий. Все эти нюансы должны учесть чиновники.