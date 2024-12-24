Бочаров поставил задачи по развитию логистики Красноармейского района

«Считаю важным уже сегодня сформировать концептуальные решения, которые обеспечат беспрепятственное движение общественного транспорта из района в центр города с последующей возможностью оперативного передвижения жителей в другие районы города и области. Задача наисложнейшая», — отметил губернатор.