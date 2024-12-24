В МИД России объяснили очереди на российско-эстонской границе

Официальное заявление о работе пограничных пунктов на российско-эстонской границе в Псковской области российское ведомство сделало в ответ на информацию, распространяемую эстонской стороной. Представители республики сообщали о закрытии границы со стороны России.
«С учетом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется; наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке», —цитирует Захарову «Интерфакс».
В МИДе отметили, что на трех пограничных пунктах в Псковской области — «Куничина Гора», «Шумилкино» и «Крупп» — действительно наблюдается увеличение потока людей. В предновогодние дни трафик вырос в 10 раз по сравнению с другими периодами. Так, если в обычные дни через КПП проходят 10−15 человек, то в конце декабря их количество выросло до 150 в сутки.
Ситуацию усложняет и то, что еще один пункт пропуска «Нарва-1» между Россией и Эстонией с 1 мая по желанию эстонской стороны работает по сокращенному графику — только с 07:00 до 23:00. Мария Захарова уточнила, что эстонские власти с КПП «Нарва-1» отправляют граждан на КПП «Койдула»/ «Куничина Гора» и «Лухамаа»/ «Шумилкино», которые действуют в круглосуточном режиме.
Мария Захарова также опровергла информацию о том, что на российских КПП россияне с паспортами Евросоюза подвергаются усиленному досмотру.
Как сообщают «Ведомости», трафик на границе между Россией и Эстонией вырос и за счет тех, кто ранее проходил КПП на закрытых в настоящее время пограничных пунктах российско-финской границы. Финляндия 24 ноября 2024 года приостановила работу всех контрольно-пропускных пунктов с РФ, кроме Рая-Йоосе.