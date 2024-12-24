В МИД России объяснили очереди на российско-эстонской границе

В МИДе отметили, что на трех пограничных пунктах в Псковской области — «Куничина Гора», «Шумилкино» и «Крупп» — действительно наблюдается увеличение потока людей. В предновогодние дни трафик вырос в 10 раз по сравнению с другими периодами. Так, если в обычные дни через КПП проходят 10−15 человек, то в конце декабря их количество выросло до 150 в сутки.