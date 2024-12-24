Медведев: почти 440 тыс. человек за год заключили контракт с Минобороны

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 440 тыс. человек заключили контракт для поступления на военную службу в 2024 году. Об этом заявил, посещая с рабочей поездкой Башкирию, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Обсудим ход отбора граждан на военную службу», — анонсировал Медведев тему совещания.
«Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать, — рассказал зампред СБ РФ. — По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов».
На коллегии Минобороны 16 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что контракт для поступления на военную службу заключили с начала 2024 года 430 тыс. — против 300 тыс. за прошлый год. Верховный главнокомандующий отметил, что поток желающих вступить в ряды российской армии не иссякает.