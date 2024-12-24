Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков раскрыл план встречи Путина и Лукашенко на горнолыжном курорте «Игора»

Песков сказал, покатаются ли Путин и Лукашенко на горнолыжном курорте «Игора».

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным на неформальном саммите лидеров Содружества Независимых Государств, сообщает Sputnik Беларусь.

Известно, что ежегодную декабрьскую встречу глав стран СНГ проведут на горнолыжном курорте «Игора», который находится в Ленинградской области вблизи Петербурга.

Журналисты поинтересовались у Пескова, смогут ли Путин и Лукашенко неформально пообщаться «на подъемнике». И напомнили, что на встрече в Сочи президенты на переговорах даже покатались на лыжах. Однако пресс-секретарь российского президента сообщил, что во время встречи белорусского и российского лидеров для общения «на подъемнике» может не найтись времени.

— Я не знаю. На самом деле, время вряд ли для этого будет. Поэтому не думаю, что это произойдет, — прокомментировал.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в «Игоре» для глав стран СНГ предусмотрели культурную программу, связанную с зимними видами спорта.

Накануне Александр Лукашенко сказал о встрече с Владимиром Путиным «буквально через пару дней» и визите в КНР.

А еще мы писали, что Путин совершил в Беларусь два из одиннадцати зарубежных визитов в 2024 году.