Песков раскрыл план встречи Путина и Лукашенко на горнолыжном курорте «Игора»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным на неформальном саммите лидеров Содружества Независимых Государств, сообщает Sputnik Беларусь.
Известно, что ежегодную декабрьскую встречу глав стран СНГ проведут на горнолыжном курорте «Игора», который находится в Ленинградской области вблизи Петербурга.
Журналисты поинтересовались у Пескова, смогут ли Путин и Лукашенко неформально пообщаться «на подъемнике». И напомнили, что на встрече в Сочи президенты на переговорах даже покатались на лыжах. Однако пресс-секретарь российского президента сообщил, что во время встречи белорусского и российского лидеров для общения «на подъемнике» может не найтись времени.
— Я не знаю. На самом деле, время вряд ли для этого будет. Поэтому не думаю, что это произойдет, — прокомментировал.
При этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в «Игоре» для глав стран СНГ предусмотрели культурную программу, связанную с зимними видами спорта.
Накануне Александр Лукашенко сказал о встрече с Владимиром Путиным «буквально через пару дней» и визите в КНР.
А еще мы писали, что Путин совершил в Беларусь два из одиннадцати зарубежных визитов в 2024 году.