Песков раскрыл план встречи Путина и Лукашенко на горнолыжном курорте «Игора»

Журналисты поинтересовались у Пескова, смогут ли Путин и Лукашенко неформально пообщаться «на подъемнике». И напомнили, что на встрече в Сочи президенты на переговорах даже покатались на лыжах. Однако пресс-секретарь российского президента сообщил, что во время встречи белорусского и российского лидеров для общения «на подъемнике» может не найтись времени.