Песков: В графике Путина нет отдельной встречи с Пашиняном в Петербурге

Президент России Владимир Путин на несколько дней приехал в Петербург. В частности, он примет участие в неформальном саммите СНГ, а также саммите Евразийского экономического союза. При этом отдельно глава государства не собирается встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, хоть такой встречи в графике и нет, но при необходимости они смогут поговорить. Об этом пишет ТАСС.