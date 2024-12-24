Песков: В графике Путина нет отдельной встречи с Пашиняном в Петербурге

Президент России Владимир Путин на несколько дней приехал в Петербург. В частности, он примет участие в неформальном саммите СНГ, а также саммите Евразийского экономического союза. При этом отдельно глава государства не собирается встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, хоть такой встречи в графике и нет, но при необходимости они смогут поговорить. Об этом пишет ТАСС.
Также Песков раскрыл и другие подробности визита Путина в Северную столицу. По его словам, глава государства будет работать в городе на Неве и Ленобласти до 26 декабря включительно.
— Сегодня позанимаемся делами культурными. Встретится с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, наградит его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, — рассказал представитель Кремля.
Ближе к вечеру 24 декабря Владимир Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Ленобласти. 25 декабря глава России примет участие в неформальном саммите СНГ, а 26 декабря — в саммите Евразийского экономического союза.