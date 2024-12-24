Беспрозванных представил пять приоритетных направлений работы

Он назвал пять главных ориентиров.
«Центром нашего внимания, нашей идеологией, смыслом работы является человек, житель Калининградской области! Мы будем измерять эффективность работы правительства не миллиардами, километрами или процентами, а именно “через удовлетворенность человека”».
Первый приоритет — безопасность и самообеспеченность региона, включая транспортную, энергетическую, продовольственную, информационную безопасность и стабильное функционирование экономики. Второй приоритет — экономика, увеличение доходов региональной казны в два раза в ближайшие пять лет. Третий приоритет — семья и развитие социальной сферы. Четвертый приоритет — комфортная среда, включая благоустройство, инфраструктуру, ЖКХ, экологию. Пятый приоритет — справедливое и равномерное территориальное развитие Калининградской области.
Отдельное внимание Беспрозванных уделил поддержке участников СВО и членов их семей в рамках объявленного Года защитника Отечества.