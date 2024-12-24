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Беспрозванных представил пять приоритетных направлений работы

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных представил приоритеты работы исполнительной власти на ближайшие пять лет.

Источник: Янтарный край

Он назвал пять главных ориентиров.

«Центром нашего внимания, нашей идеологией, смыслом работы является человек, житель Калининградской области! Мы будем измерять эффективность работы правительства не миллиардами, километрами или процентами, а именно “через удовлетворенность человека”».

отметил Беспрозванных

Первый приоритет — безопасность и самообеспеченность региона, включая транспортную, энергетическую, продовольственную, информационную безопасность и стабильное функционирование экономики. Второй приоритет — экономика, увеличение доходов региональной казны в два раза в ближайшие пять лет. Третий приоритет — семья и развитие социальной сферы. Четвертый приоритет — комфортная среда, включая благоустройство, инфраструктуру, ЖКХ, экологию. Пятый приоритет — справедливое и равномерное территориальное развитие Калининградской области.

Отдельное внимание Беспрозванных уделил поддержке участников СВО и членов их семей в рамках объявленного Года защитника Отечества.