Беспрозванных представил пять приоритетных направлений работы

Первый приоритет — безопасность и самообеспеченность региона, включая транспортную, энергетическую, продовольственную, информационную безопасность и стабильное функционирование экономики. Второй приоритет — экономика, увеличение доходов региональной казны в два раза в ближайшие пять лет. Третий приоритет — семья и развитие социальной сферы. Четвертый приоритет — комфортная среда, включая благоустройство, инфраструктуру, ЖКХ, экологию. Пятый приоритет — справедливое и равномерное территориальное развитие Калининградской области.